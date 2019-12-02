"صناعة الورق" تقدم بلاغا ضد مسؤول سابق وأحد المساهمين وتطلب تعويضا

قالت الشركة السعودية لصناعة الورق إنها تقدمت اليوم الاثنين ببلاغ بالاشتباه في مخالفة وشكوى بطلب تعويض الشركة لهيئة السوق المالية على المساهم طالب العزل وكذلك على رئيس مجلس إدارة سابق نظير الاشتباه بوقوع مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وطلب تعويض الشركة.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن مجلس إدارة الشركة أنه لن يتوانى في الحفاظ على الشركة وحقوق مساهميها، وستعلن الشركة عن أي تطورات قانونية لاحقة بهذا الخصوص.

كانت شركة "صناعة الورق" قد تلقت في 29 أكتوبر الماضي خطاباً من اثنين من المساهمين يطلبون عقد اجتماع جمعية عامة عادية للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة وترشيح أعضاء مجلس إدارة جديد.