الرقابة المالية: 18 مليار جنيه إصدارات سندات التوريق بمصر

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، محمد عمران، اليوم الثلاثاء، إن إصدارات سندات التوريق تبلغ 18 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري مقارنة مع نحو 5.3 مليار جنيه في 2018.



وأضاف عمران، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن حجم إصدارات الأوراق المالية في سوق المال زاد عن تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية.



وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

وكان ذكر مسؤول بالرقابة المالية أن إصدار أول صكوك للشركات بمصر خلال أسابيع.

وفي حين أشار إلى أن أول إصدار صكوك لشركة سياف لتأجير الطائرات بقيمة 50 مليون دولار، كشف أن شركة مقاولات ستحصل خلال أسابيع على موافقة لطرح صكوك بأكثر من مليار جنيه.