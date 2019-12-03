ترمب يفاجئ الأسواق.. والذهب يقفز 1% مع تجميد اتفاق التجارة

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% أثناء التعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تلاشي أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق للتجارة بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات قد تمتد إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني 2020 .



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1479.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1481.80 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".



وارتفعت العقود الأميركية للذهب 1.1% إلى 1485.80 دولار للأونصة.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه قد يكون من الأفضل الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعقد الاتفاق التجاري مع... جبهات عديدة للنزاع التجاري.. وترمب يؤجل التسوية مع بكين اقتصاد

ترمب يفاجئ الأسواق

وعلى إثر تصريحات ترمب، تراجعت أسعار الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية واليوان الصيني.



وكان المستثمرون يأملون في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تفادي تصعيد توتراتهما التجارية. وسبق أن قال مسؤولون أميركيون إن اتفاقا قد يتم هذا العام، وإن الأمر يعتمد على الصين.

وتحول المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لتكبد خسائر بعد أن تحدث ترمب، إذ تعرض لضغوط من أسهم التعدين شديدة الاعتماد على التصدير.

وسعى ترمب، الذي قال في سبتمبر/أيلول إنه ليس بحاجة إلى اتفاق قبل انتخابات 2020، اليوم الثلاثاء، لفرض ضغوط على بكين.

وأفاد "اتفاق التجارة مع الصين معتمد على شيء واحد.. هل أريد إبرامه.. لأننا نبلي بلاء حسنا للغاية مع الصين في الوقت الحالي ويمكننا المضي بشكل أفضل بجرة قلم... والصين تدفع في مقابله، والصين تمر حتى الآن بأسوأ عام لها في 57 عاما. لذا سنرى ماذا سيحدث".

وأعلنت الصين عن أبطأ نمو اقتصادي في 27 عاماً في أكتوبر/ تشرين الأول إذ تضرر قطاع التصنيع جراء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.