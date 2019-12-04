استكمال طرح شركة النفط العمانية بنهاية 2020

قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان اليوم الأربعاء في مناسبة للقطاع بدبي إن عملية الطرح العام الأولي لشركة النفط العمانية ستُستكمل بحلول نهاية العام المقبل.

وأضاف الرمحي أن إن شركة النفط العمانية المملوكة تتوقع إدراج ما بين 20 و25% في طرح عام أولي.

كما قال الرمحي إنه من المأمول تمديد اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.



وإذا مضى الإدراج قدما، فإن شركة النفط العمانية ستكون ثاني شركة نفط وطنية تدرج في منطقة الخليج بعد الإدراج المزمع لشركة أرامكو السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال إن سلطنة عمان تخطط لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في عمليات المصب في السنوات الخمس المقبلة.



وتأتي خطة الإدراج في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عمان لجمع سيولة من بيع أصول لاحتواء عجز في الميزانية ناجم عن تراجع أسعار النفط.



سجلت عمان عجز ميزانية بقيمة 1.545 مليار ريال عماني (أربعة مليارات دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول.