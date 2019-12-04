الذهب قرب أعلى مستوى في شهر ومخاوف التجارة تعزز المشتريات

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر اليوم الأربعاء إذ أحبطت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مبدئي مع الصين، مما قدم الدعم لأصول الملاذات الآمنة.



وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1482.02 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1487.90 دولار.



وقال ترمب أمس إن الاتفاق مع الصين قد لا يتم إلا بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.



وجاءت تصريحات ترمب بعد أن فرض رسوما على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين.



وحفزت تعليقات ترمب المستثمرين على خفض انكشافهم على المخاطر، فيما واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها، بينما حوم الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في شهر، مما يزيد جاذبية الذهب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1855.39 دولار للأونصة بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1861.71 دولار في الثاني من ديسمبر كانون الأول.



وتقدم البلاتين 0.3% إلى 912.46 دولار وارتفعت الفضة 0.4% إلى 17.22 دولار.