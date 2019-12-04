تغطية طرح راميدا للأدوية المصرية العام 36 مرة والخاص 1.17 مرة

أظهرت بيانات بورصة مصر الأربعاء أنه تمت تغطية الطرح العام لأسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) 36.3 مرة.

وطرحت الشركة نحو 49 %، من أسهمها في بورصة مصر لجمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه على أن يتم بدء تداول السهم في 11 ديسمبر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة تغطية الطرح الخاص لأسهمها 1.17 مرة.

وينقسم الطرح لشريحتين الأولى طرح عام لصغار المستثمرين بما يمثل 5%، من الطرح والثانية تشمل النسبة الباقية على صورة طرح خاص بسعر السهم للشريحتين 4.66 جنيه للسهم.

وتأسست راميدا في عام 1994 وتملك 20 خط إنتاج وثلاثة مصانع مستقلة بالكامل وتقوم بتسويق 97 منتجا في 2018 وتعمل في 6 مجالات علاجية وتقوم بالتصدير إلى ست دول.

وشركة جرافيل انفيستينج ليمتيد المؤسسة في جزر العذراء البريطانية هي مالك الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع حاليا 160.900 مليون جنيه موزع على 643.600 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.

وأظهرت نشرة طرح راميدا أن القيمة العادلة لسهم الشركة 6.67 جنيه وأن مضاعف الربحية بلغ 33.2 مرة في 30 يونيو الماضي.

وتتولى سي.آي كابيتال دور مدير الطرح بينما يتولى مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه دور المستشار القانوني للطرح.