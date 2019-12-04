مجلس إدارة "أنعام القابضة" يوصي بزيادة رأس المال 75 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بزيادة رأسمال الشركة بنحو 75 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتهدف الشركة إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وذكرت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وقالت إنه تم تعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي للاكتتاب، وسيتم الإعلان عند تقديم طلب زيادة رأس المال إلى الهيئة.