إقرار خفض رأسمال مجموعة أنعام لـ15 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة تخفيض رأسمالها من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن عدد الأسهم سينخفض من 19.6 مليون سهم إلى 1.5 مليون سهم.

وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كافٍ لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.