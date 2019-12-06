المستثمرون ببورصة مصر يخسرون 10 مليارات جنيه في أسبوع

واصلت البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية بضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والمصريين، متجاهلة بذلك المحفزات التي تعلنها الحكومة لتبقي المؤشرات في المنطقة الحمراء.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 10 مليارات جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.41%، وذلك بعدما تراجع من مستوى 705.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 695.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.63% بعدما فقد نحو 227 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، منخفضاً من مستوى 13849 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 13622 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 1.31% فاقداً نحو 7 نقاط بعدما تراجع من مستوى 533 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 526 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100"، والذي انخفض بنسبة 1.42% فاقداً نحو 20 نقطة بعدما أنهى جلسة أمس الخميس عند مستوى 1382 نقطة مقابل نحو 1402 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم تبلغ نحو 57 شركة وذلك بناءً على أسعار إغلاق تعاملات أمس الخميس.

على صعيد تعاملات أمس، فقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.2 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 94.5 مليون ورقة مالية بقيمة 536.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.7 ألف عملية لعدد 163 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 72.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 19.56%، والمستثمرين العرب على نسبة 8% من إجمالي تداولات البورصة المصرية أمس.

واستحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على 40.64% من إجمالي المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 59.35%.

ومال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 30.7 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 33.3 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 50 ألف جنيه، 69.7 مليون جنيه على التوالي.

وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة في ختام تعاملات أمس الخميس، فيما انخفضت أسعار أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات أسعار 43 شركة.