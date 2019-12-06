ماذا قال مدير "تداول" خالد الحصان عن إدراج أرامكو؟

قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، المهندس خالد الحصان، إن نجاح مرحلة اكتتاب أرامكو الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية العالمية، يعتبر إنجازا للوطن لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله وتظافر جهود الجميع.

وأضاف في تغريدات نشرت على حسابه في تويتر: "بحمد الله أعلنا اليوم من خلال شركة "إيداع" عن إيداع الأسهم المكتتب بها في شركة أرامكو السعودية إلى حسابات المساهمين".

وأوضح "كما أعلنا في تداول عن تاريخ إدراج وبدء تداول شركة أرامكو، وتمديد فترة مزاد الافتتاح لها حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً".