"وول ستريت" تغلق على مكاسب متواضعة وترقب لاتفاق التجارة

أغلقت الأسهم الأميركية على مكاسب متواضعة، الخميس، مع انتظار المستثمرين أنباء ملموسة بشأن اتفاق تجاري مرتقب بين الولايات المتحدة والصين، قبل الموعد المقرر لسريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات صينية في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 28.01 نقطة أو 0.10% إلى 27677.79 نقطة.

بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.67 نقطة، أو 0.15%، ليغلق عند 3117.43 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 4.03 نقطة، أو 0.05%، إلى 8570.70 نقطة.