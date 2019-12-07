الإسترليني يسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية في حوالي شهرين

استقر الجنيه الإسترليني الجمعة بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب أوصلته إلى أعلى مستوى في عامين ونصف مقابل اليورو وأقوى مستوى في سبعة أشهر أمام الدولار الأميركي، بفعل توقعات بأن حزب المحافظين سيفوز بأغلبية مريحة في الانتخابات التي ستجرى في بريطانيا الأسبوع القادم.

ومع هذا فإن الاسترليني ينهي أفضل أسبوع له منذ منتصف أكتوبر مع صعوده 1.4% أمام الدولار وحوالي 1% مقابل اليورو.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الحاكم سيفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات التي ستجرى في الثاني عشر من ديسمبر، وهو ما يزيل الضبابية السياسية التي ألحقت ضررا بالعملة البريطانية على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية.

وسجل الإسترليني في أواخر التعاملات 1.3138 دولار منخفضا 0.1% وعلى مقربة من مستواه المرتفع البالغ 1.3166 دولار الذي بلغه في جلسة الخميس.

وصعدت العملة البريطانية 0.3% مقابل العملة الأوروبية إلى 84.13 بنس لليورو، وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2017.