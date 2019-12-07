الخسائر تعصف بالأسهم المصرية رغم ارتفاع التداولات

على الرغم من الارتفاع الكبير في إجماليات التداول بالبورصة المصرية، لكن تواصلت خسائر الأسهم المدرجة خلال جلسات الأسبوعي للتكبد نحو 10 مليارات جنيه في أسبوع سيطر عليه البيع العشوائي من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

ووفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، ارتفع إجمالى قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي لتسجل نحو 7.1 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 465 مليون ورقة منفذة على 79 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

على صعيد بورصة النيل، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.5 مليون ورقة منفذة على 742 عملية خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت الأسهم على 53.64% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.36%.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 346.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 54.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 511 مليون جنيه، بحجم تداول 187 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 30.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.9 مليار جنيه بحجم تداول 533.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 85.1 ألف عملية.

وتشير البيانات إلى تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، لتخسر الأسهم 10 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، وذلك بعدما أنهى رأس المال السوقي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 695.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.41% عن الأرقام المحققة خلال الأسبوع قبل الماضي حينما بلغ نحو 695.1 مليار جنيه.

وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" من 401.3 مليار جنيه إلى 393.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 2%.

كما هبط رأس المال الخاص بالأسهم المدرجة بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" من 205 مليارات جنيه إلى مستوى 202.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض بتقدر بنحو 1.4%.

وأيضاً تراجع رأس المال الخاص بأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" من مستوى 606.3 مليار جنيه إلى نحو 595.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي بنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.8%.