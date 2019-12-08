صحيفة: 11.2% نسبة التخصيص لأسهم شركة بورصة الكويت

قالت مصادر مطلعة إن نسبة تخصيص أسهم شركة بورصة الكويت ستبلغ 11.2%، وذلك بعد التغطية القياسية التي وصلت إلى نسبة تفوق 850% لطرح حصة هيئة أسواق المال البالغة 50%.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء اليوم من عملية تخصيص أسهم الطرح وسيتم رد المبالغ الفائضة إلى المكتتبين قبل 29 ديسمبر 2019، بحسب ما ورد في صحيفة "الأنباء" الكويتية.

هذا، وشارك نحو 83 ألف مواطن في اكتتاب شركة البورصة.

وبناء على نسبة التخصيص، فإن كل مواطن سيخصص له الحد الأدنى بواقع 70 سهما، بالإضافة إلى نسبة 11.2% من الأسهم التي اكتتب فيها المواطنون.

موضوع يهمك قالت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاثنين إن الاكتتاب العام في حصتها بشركة بورصة الكويت، لصالح المواطنين الكويتيين،... هذه الأسباب دعمت الإقبال الكبير على اكتتاب بورصة الكويت أسواق الخليج

وكانت قررت هيئة أسواق المال الكويتية طرح حصتها البالغة 50% في بورصة الكويت للاكتتاب العام في الأول من أكتوبر الماضي.

واستمرت فترة الاكتتاب من مطلع أكتوبر وحتى الأول من ديسمبر الجاري، علما أنه سيقتصر على المواطنين الكويتيين.

وبهذه الخطوة تكتمل خطة هيئة أسواق المال الكويتية لخصخصة البورصة، بعد أن تم طرح حصة الـ50% المتبقية للمستثمرين من المؤسسات العام الماضي، والتي فاز فيها تحالف مجموعتي الخرافي والبحر بالتعاون مع بورصة أثينا.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية أشارت الاثنين الماضي، إلى أن الاكتتاب العام في حصتها بشركة بورصة الكويت، لصالح المواطنين الكويتيين، تجاوز المعروض بأكثر من 8.5 مرة، وهي آخر مرحلة في خصخصة الشركة.

وأضافت الهيئة "المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت انتهت".

وتابعت قائلة: "إن الطرح العام لحصتها البالغة 50% من "أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت... جاءت بعد تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير (شباط) 2019.

وفي هذا السياق، قال مساعد مدير التداول والاستثمارات الوطنية علي العلي "إن الوقت مناسب للالتفات للسوق الكويتي والبورصة الكويتية في ظل التحسينات التي حدثت في البورصة، كما أن انضمام السوق الكويتي للمؤشرات العالمية له تأثير إيجابي على هذا الاكتتاب بالذات".