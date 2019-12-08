"المراكز العربية" توزع أرباحاً بـ428 مليون ريال للنصف الأول

قرر مجلس إدارة شركة المراكز العربية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019 من العام المالي 2020، بنسبة 9% من رأس المال، بواقع 0.9 ريال للسهم.

وأشارت الشركة، في بيان لها على تداول، إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي عند475 مليون سهم بإجمالي المبلغ الموزع 427.5 مليون ريال.

يذكر أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق (الاثنين) 16/12/2019، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.