أسهم اليابان تصعد بفضل بيانات أميركية قوية

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين عقب بيانات أميركية قوية لكن المخاوف حيال الاقتصاد الصيني واقتراب موعد فرض رسوم أميركية جديدة على البضائع الصينية حدا من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.3% عند 23430.70 نقطة، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وكانت بيانات أظهرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي خلق أكبر عدد من الوظائف الجديدة في عشرة أشهر، وأن معدل البطالة نزل إلى أقل مستوى في نحو نصف قرن.

لكن المستثمرين بدوا حذرين بعد أن انخفضت صادرات الصين للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني جراء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة عليها بالفعل.

ويتحول الاهتمام صوب الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، حيث من المقرر فرض مزيد من الرسوم الأميركية على السلع الصينية إذا لم يتوصل الطرفان لحل وسط.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51% إلى 1722.07 نقطة.