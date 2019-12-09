هذا المعدن سيسجل مكاسب صاروخية في 2020

أبقى غولدمان ساكس على توقعاته لسعر الذهب في 3 أشهر وستة و12 شهرا عند 1600 دولار للأونصة، قائلاً إن الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمار سيلقى دعماً من مخاوف الركود والضبابية السياسية.



وارتفع الذهب نحو 14% منذ بداية 2019 متجهاً لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2010، لكنه منخفض نحو 6% عن ذروة ست سنوات 1557 دولاراً للأونصة المسجلة أوائل سبتمبر/ أيلول.

وعزى غولدمان، في مذكرة بتاريخ السادس من ديسمبر ، الهبوط إلى تنامي الإقبال على المخاطرة مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسوق العمل القوية في الولايات المتحدة، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك يتصدر القلق المالي العالمي مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية، إلى جانب ضعف الدولار، مقدمة التوقعات للمحللين الدوليين للربع... ساكسو بنك للعربية.نت: أونصة الذهب ستلامس الـ1700 دولار! شركات



وتابع أن الضبابية السياسية تُترجم بالفعل إلى طلب أكبر على المعدن، مضيفاً أن من المرجح أن يصبح 2019 عاما قياسيا لمشتريات البنوك المركزية من الذهب، وذلك بمشتريات مستهدفة تبلغ 750 طنا.

وكان حافظ "ساكسو بنك"، في مقابلة سابقة مع "العربية.نت"، على توقعات صعودية للذهب للعام المقبل، مع الاتجاه نحو مزيد من الارتفاع من 10 إلى 15% في سعر الأونصة، ومن غير المستبعد أن نرى مستويات الـ1700 دولار لأونصة الذهب في 2020، وفق وجهة نظره للأسباب التالية:

- افتراض أن الدولار متجه نحو مزيد من الضعف مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

- حالة عدم اليقين في الأسواق بسبب الانتخابات الأميركية.

- عائدات السندات العالمية ستظل منخفضة.

- من المرجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، بينما يبدأ جولة أخرى من التيسير الكمي.

- الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالشرق الأوسط، ستوفر دعماً كبيراً للملاذات الآمنة.