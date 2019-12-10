أسبوع مزدحم بالأحداث يضغط على أداء الأسهم العالمية

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء مع اقتراب الموعد النهائي لبدء جولة جديد من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين في ضوء تعليقات إيجابية من واشنطن وبكين بشأن تقدم محادثات التجارة.

وأغلق نيكي منخفضا 0.08% ليصل إلى 23410.19 نقطة.

‭‭‭ ‬‬‬وقبل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 156 مليار دولار في الخامس عشر من الشهر الجاري، تبنت كل من الصين والولايات المتحدة نبرة تصالحية.

كما يركز عدد من المتعاملين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الذي يبدأ يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع 69 سهما على المؤشر نيكي في حين انخفض 152 سهما.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09% مسجلا 1720.77 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية قد تراجعت عند الإغلاق أمس الاثنين من قرب مستويات قياسية، إذ هبطت أسهم أبل وشركات الرعاية الصحية ويتأهب المستثمرون لأسبوع مزدحم بالأنباء السياسية والاقتصادية، بما في ذلك نقطة تحول محتملة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 105.32 نقطة، أو 0.38% إلى 27909.74 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.95 نقطة أو 0.32% إلى 3135.96 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 34.70 نقطة أو 0.4% إلى 8621.83 نقطة.