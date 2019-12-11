الدولار يرتفع بفضل آمال تأجيل رسوم جمركية

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء مع ترقب مستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ولقي بعض الدعم من آمال بتأجيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم على سلع صينية.

وكانت من أبرز العملات التي سجلت تحركات في أسواق العملة الكرونة السويدية التي ارتفعت بعد بيانات تضخم أعلى من التوقعات، والجنيه الاسترليني الذي فقد 0.3% عقب أن أظهر استطلاع تقلص الفارق بين حزب المحافظين ومنافسيه قبل الانتخابات.

وصعد الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات و0.1% مقابل اليورو إلى 1.1080 دولار بفضل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت أفاد أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين قالوا إنه يجري الإعداد لتأجيل الموعد المحدد لفرض رسوم.

وفي أحدث تعاملات، نزل الإسترليني 0.3% إلى 1.3120 دولار بينما فقد 0.2% مقابل اليورو إلى 84.485 بنس.



ونزل اليورو 0.6% مقابل الكرونة السويدية إلى 10.479 كرونة وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر للعملة السويدية.



ولم يطرأ تغير علي سعر الدولار مقابل العملة اليابانية عند 108.75 ين.



ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6526 دولار أميركي بفعل مبيعات لجني الأرباح طغت على بيانات قوية وتعهدات بتحفيز مالي.