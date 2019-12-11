بعد تغطية الطرح 36 مرة.. بدء التداول على "راميدا" بسوق مصر

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وھي أسھم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا".

وتم تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 376.60 مليون سهم بنسبة 48.99% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 4.66 جنيه لكل سهم وبقيمة إجمالية بلغت 1.754 مليار جنيه جنيه، موزعة بنحو 1.6 مليار جنيه قيمة الطرح الخاص و87.7 مليون جنيه قيمة الطرح العام.

وبلغت عدد أسهم الطرح العام 18.83 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونحو 2.45% من أسهم رأس مال الشركة، فيما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 357.77 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع ونحو 46.54% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

وقد تمت تغطية الطرح العام 36 مرة والخاص للمؤسسات نحو 1.2 مرة، فيما بلغ إجمالي عدد العملاء 1997عميلا، موزعين بين 1800 عميل في الطرح العام ونحو 197 عميلاً في الطرح الخاص.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن إدارة البورصة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو والانطلاق عبر سوق الأوراق المالية في مختلف القطاعات، دعما منھا لخطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي احتوائي على نحو مستدام.

وأوضح أن التنوع الذي تتمتع به بورصة الأوراق المالية في مصر يعزز من صلابة دورھا في دعم عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذھا الحكومة، معرباً عن ترحيبه بكافة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية للقيد بالبورصة للحصول على التمويل اللازم لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل على تحسين بيئة التداول وتبسيط الإجراءات لتعزيز السيولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "راميدا"، الدكتور عمرو مرسي، إن إدارة الشركة تتطلع بعد إتمام الطرح العام إلى انطلاقة نمو جديدة تتبلور محاورها الرئيسية في استحداث وإطلاق المزيد من المنتجات الدوائية الابتكارية لتغطية مختلف المجموعات الدوائية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة في إطار التوسعات المخططة على الساحة الدولية.

وكذلك مواصلة تنفيذ التوسعات التشغيلية من خلال الاستحواذ على المستحضرات الدوائية الجديدة وأيضًا دراسة فرص الاستحواذ على شركات متخصصة في إنتاج المستحضرات الدوائية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وتابع: "بدء التداول على أسهم شركته في بورصة الأوراق المالية خطوة مهمة على طريق النمو والانطلاق بأعمال الشركة وداعم قوي لتوسعاتها".

وذكر أنه ولمدة 30 يوماً من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية، سيحق للمشترين في الطرح العام فقط راغبي البيع إيداع أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لهم فقط من خلال الطرح العام، على أن تقوم "سي آي كابيتال" بإيداع أمر شراء مفتوح بسعر الطرح وذلك لمدة الـ30 يوماً المشار إليها.

وفي نهاية مدة حساب دعم استقرار سعر السهم، سوف يتم تنفيذ كامل الأوامر المودعة من راغبي البيع، والتي تتفق مع الشروط الواردة بنشرة الطرح بالبورصة المصرية.