الدولار يواصل خسائره مع التخلي عن مراكز دائنة

واصل الدولار تكبد أكبر خسائره خلال أسابيع، اليوم الخميس، حيث توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أنه سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2020، مما أطلق موجة بيع للمراكز الدائنة في العملة الأميركية.



كما ينتاب القلق المستثمرين قبيل الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية أميركية جديدة على سلع صينية يوم الأحد، واجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات البريطانية التي تُجرى اليوم الخميس.



وسجل الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر مقابل اليورو عند 1.1143 دولار وظل عند هذا النطاق بينما مال الجنيه الإسترليني للارتفاع قبيل الانتخابات.



ونزل الدولار مقابل سلة من ست عملات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 97.038.



وتشبث الين الياباني بالمكاسب التي حققها أثناء الليل وسجل 108.55 ين مقابل الدولار.



وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي ضمن الأعلى صعوداً.



وزاد الدولار الأسترالي 1% أثناء الليل، وبلغ مستوى أدنى مباشرة من أعلى مستوى في شهر عند 0.6882 دولار أميركي، اليوم الخميس.



وحوم الدولار النيوزيلاندي أدنى بقليل من أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي بلغه أثناء الليل عند 0.6581 دولار.



وتضع تداولات الإسترليني في الحسبان احتمال فوز حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان، مما يمهد الطريق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير/ كانون الثاني.



وعزز ضعف الدولار الإسترليني ودفعه للصعود إلى 1.3217 دولار اليوم الخميس.