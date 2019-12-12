سهم أرامكو يغلق عند 36.8 ريال بتداولات 15.8 مليار

أنهى سهم أرامكو السعودية يومه الثاني للإدراج في "تداول"، محققاً مكاسب 4.55%، اليوم الخميس ليغلق عند مستوى 36.8 ريال.

وبلغت قيمة التداولات على السهم 15.8 مليار ريال، بأحجام اقتربت من 418 مليون سهم، وعدد صفقات 144.708 صفقة.

كانت بيانات رفينيتيف قد أظهرت أن سعر سهم أرامكو قفز 10%، إلى 38.7 ريال (10.32 دولار) في مزاد ما قبل فتح السوق اليوم الخميس، مما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار.

وكان أنهى سهم أرامكو أولى جلساته، أمس الأربعاء، محققاً مكاسب بالحد الأقصى المسموح به عند 10%، إلى مستوى 35.2 ريال، ليضيف مكاسب 3.2 ريال، وسط إقبال كبير من جانب المؤسسات على شراء السهم.

وبنهاية جلسة أمس جرى تداول نحو 31.6 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار ريال، تشكل 15%، فقط من إجمالي طلبات الشراء والتي فاقت 208 ملايين سهم.

ويعتبر ضعف عمليات التنفيذ على أسهم أرامكو مؤشراً على تمسك المستثمرين الأفراد بالسهم.

وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها أمس الأربعاء 39.082 صفقة، بمتوسط كمية للصفقة 810 أسهم.

وبحسب موقع سوق الأسهم السعودية فقد تم تنفيذ كافة الصفقات أمس عند مستوى واحد، وهو الحد الأعلى المسموح به 35.2 ريال.