MSCI تعلن ضم أرامكو لمؤشراتها 17 ديسمبر

أعلنت MSCI عزمها إدراج "أرامكو" في مؤشراتها في مرحلة واحدة بدءاً من إغلاق 17 ديسمبر الجاري.

وقالت إن الانضمام سيكون نافذا في اليوم التالي الموافق 18 ديسمبر.

وأشارت إلى أنه سيتم ضم "أرامكو" استنادا إلى سعر الإغلاق في أول يوم للتداول في سوق الأسهم السعودي البالغ 35.20 ريال.

وقالت إن وزن أرامكو سيكون 0.16 % في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، و6.03% في مؤشرها للسوق السعودية.

وبدأ الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول" بالرمز 2222.

وارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

وبنهاية الجلسة تخطت تداولات السهم 1.1 مليار ريال.