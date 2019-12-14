الأسهم الأميركية تترقب حسم نزاع التجارة مع الصين

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي دون تغير يذكر يوم الجمعة بعد تسجيل مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من الجلسة، مع إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تجارة أولي، مما هدأ التوترات التي كانت تهز الأسواق.

وارتفع داو 3.46 نقطة بما يعادل 0.01% ليصل إلى 28135.51 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 0.2 نقطة أو 0.01% أيضا ليسجل 3168.77 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 17.56 نقطة أو 0.2% إلى 8734.88 نقطة.

وفي جلسة الخميس، سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مستويات قياسية مرتفعة عقب أنباء بأن الولايات المتحدة توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ" مع الصين لنزع فتيل حربهما التجارية التي هزت الأسواق لما يقرب من عامين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 220.62 نقطة بما يعادل 0.79% ليصل إلى 28131.92 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 26.93 نقطة أو 0.86% مسجلاً 3168.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.27 نقطة أو 0.73% إلى 8717.32 نقطة.

وكشفت وكالة "بلومبرغ"، الخميس، عن توصل واشنطن إلى اتفاق من حيث المبدأ مع بكين بشأن التجارة. وأضافت أن ما يسمى اتفاق "المرحلة واحد" ينتظر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.