بورصة مصر تمنى بخسائر صادمة للمستثمرين

واصلت البورصة المصرية خسائرها العنيفة لترتفع خسائر الأسهم المدرجة والمستثمرين إلى نحو 18.5 مليار جنيه خلال أول أسبوعين من شهر ديسمبر الجاري.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 18.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 2.62%، وذلك بعدما تراجع من مستوى 705.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 686.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 3.54% بعدما فقد نحو 491 نقطة خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، منخفضاً من مستوى 13849 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي لينهي جلسة الخميس الماضي عند مستوى 13358 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.43% فاقداً نحو 13 نقطة بعدما تراجع من مستوى 526 نقطة في نهاية تعاملات الشهر الماضي لينهي جلسة الخميس الماضي عند مستوى 520 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي انخفض بنسبة 3% فاقداً نحو 42 نقطة بعدما أنهى جلسة الخميس الماضي عند مستوى 1360 نقطة مقابل نحو 1402 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 8.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.23% عن الخسائر المسجلة خلال الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسى من 393.3 مليار جنيه إلى 385.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 2%.

وهبط رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 202.2 مليار جنيه إلى 198.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض تبلغ نحو 1.9%.

كما هوى رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً من 595.5 مليار جنيه إلى 583.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب "غير العرب" صافي بيع بقيمة 196.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 48.4 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 60.2% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب على نسبة 35.3%، والعرب على 4.3% خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام الجاري، سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع بلغ نحو 2.2 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 24.4% وسجلت تعاملات المستثمرين العرب نحو 8.8% وذلك منذ بداية العام الجاري.