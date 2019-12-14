هذا ما فعلته ملفات أميركية ساخنة بأونصة الذهب

ارتفعت أسعار الذهب مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55% إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2%، وهو أفضل أسبوع من المكاسب في حوالي 3 أشهر.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6% لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.90% إلى 1922.19 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1979.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.78% إلى 927.07 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 3.6%.

وارتفعت الفضة 0.2% إلى 16.96 دولار للأوقية، مسجلة أفضل أسبوع من المكاسب منذ نهاية أكتوبر.