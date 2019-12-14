هذه أكبر 10 أسواق بالعالم.. أين تقع "تداول" بعد طرح "أرامكو"؟

سجل سهم "أرامكو" مكاسب قياسية خلال أول يومين من تداوله بالبورصة السعودية، لكن تشير البيانات والأرقام إلى أن سوق "تداول" السعودي دخل بين قائمة أكبر 10 أسواق مال على مستوى العالم.

ووفقاً للبيانات والأرقام التي جمعتها "العربية.نت"، فإن إجمالي القيمة السوقية لأكبر 10 أسواق في العالم لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي بلغ نحو 61.6 تريليون دولار، استحوذت السوق السعودية منها على نحو 2.2 تريليون دولار بما يمثل ما نسبته نحو 3.57% من إجمالي القيمة السوقية لأكبر 10 أسواق مال على مستوى العالم.

في المركز الأول وبقيمة سوقية تبلغ نحو 22.9 تريليون دولار جاءت بورصة نيويورك، تلتها في المركز الثاني بورصة ناسداك بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 10.8 تريليون دولار، ثم بورصة طوكيو في الترتيب الثالث بقيمة سوقية بلغت نحو 5.67 تريليون دولار.

وجاءت بورصة شنغهاي بالصين في المركز الرابع بقيمة سوقية تبلغ نحو 4.02 تريليون دولار، ثم جاءت بورصة هونغ كونغ في المركز الخامس بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 3.93 تريليون دولار، تلتها في المركز السادس بورصة يورونكست بمنطقة اليورو بقيمة سوقية بلغت نحو 3.92 تريليون دولار.

وفي المركز السابع حلت بورصة لندن بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 3.76 تريليون دولار، ثم بورصة شنتشن الصينية في المركز الثامن بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 2.5 تريليون دولار، وجاءت السوق المالية السعودية "تداول" السعودية بالمركز التاسع بعدما ارتفعت قيمتها السوقية إلى نحو 2.2 تريليون دولار وذلك بعد طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" قبل أيام.

وفي المركز العاشر والأخير جاءت بورصة تورنتو الكندية والتي تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو 2.1 تريليون دولار.

وأنهى سهم أرامكو السعودية تعاملات يوم الخميس الماضي وهو ثاني يوم من بدء إدراجه في "تداول"، محققاً مكاسب 4.55%، ليغلق عند مستوى 36.8 ريال. وبلغت قيمة التداولات على السهم 15.8 مليار ريال، بأحجام اقتربت من 418 مليون سهم، وعدد صفقات 144.708 صفقة.

كانت بيانات "رفينيتيف" قد أظهرت أن سعر سهم أرامكو قفز 10%، إلى 38.7 ريال (10.32 دولار) في مزاد ما قبل فتح السوق يوم الخميس الماضي، مما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار.

وكان سهم "أرامكو" قد أنهى أولى جلساته يوم الأربعاء الماضي، محققاً مكاسب بالحد الأقصى المسموح به عند 10%، إلى مستوى 35.2 ريال، ليضيف مكاسب 3.2 ريال، وسط إقبال كبير من جانب المؤسسات على شراء السهم.