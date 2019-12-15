"تداول" تمدد فترتي مزاد الإغلاق والتداول لليوم مع ضم أرامكو لـMSCI

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلا من 10 دقائق، وكذلك بالنسبة لفترة التداول على سعر الإغلاق لتبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً بتوقيت السعودية، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط لليوم الثلاثاء 1441/4/20 هـ الموافق 2019/12/17م.

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 1441/4/21هـ الموافق 2019/12/18م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 1441/4/20 هـ الموافق 2019/12/17م.

واصل سهم أرامكو مكاسبه، الاثنين، لليوم الرابع على التوالي ليقفز بالقيمة السوقية للشركة فوق تريليونَي دولار عند المستويات السعرية الحالية.

وارتفع السهم إلى 38 ريالاً عند الإغلاق، بارتفاع 1.6% بتداولات بلغ حجمها 87.58 ألف سهم، وبقيمة 3.3 مليار ريال.

وارتفعت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الإثنين بقيادة أسهم القطاع المصرفي وأرامكو، بحيث زاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1% مع صعود سهمي مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني 1.9% و3.3% على التوالي.

وأدرجت أرامكو 1.5% من أسهمها بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم في بورصة تداول بالمملكة في 11 ديسمبر في أضخم طرح عام أولي في العالم.

وارتفعت قيمة الشركة، بعد تسعيرها عند 1.7 تريليون دولار مع بداية الطرح، إلى تريليوني دولار، وهو المستوى الذي تحدث عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويعود لأرامكو الفضل في النصف تقريبا من إجمالي التداول بالسوق يوم الاثنين، إذ شملت التعاملات 87.5 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) تقريبا. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن إجمالي التداول بالبورصة السعودية بلغ 6.8 مليار ريال.