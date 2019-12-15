3 محفزات إيجابية للأسهم السعودية لاختراق مستويات جديدة

قال محللون ماليون إن عوامل إيجابية ستدفع الأسهم السعودية إلى تحقيق مكاسب خلال المرحلة المقبلة، أبرزها إدراج "أرامكو" وارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" وانتعاش الأسواق المالية العالمية، نتيجة انفراج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافوا أن عوامل إيجابية تسهم في رفع ثقة المستثمرين، وتوفر محفزات ستدفع السوق نحو الارتفاع، مما قد يدفع المؤشر لاختراق مستويات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبيّن محلل سوق الأسهم سراج الحارثي، أن المؤشر تأثر خلال آخر جلستين بالتشبع الشرائي، وهو ما أدى إلى حالة من التراجع التي مر بها المؤشر لوجود مؤشرات لبداية استعادة المشتري قوته، ويمكن وقتها إعادة الشراء وبناء مراكز شراء جديدة، حيث تنتظر السوق الأخبار الإيجابية التي ستصب في مصلحة المستثمرين، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

ورجح الحارثي، أن تشهد السوق أداء إيجابيا خلال الفترة المقبلة على أغلبية الأسهم القيادية مثل أسهم قطاعات للبتروكيماويات والبنوك، مضيفاً أن السوق حاليا في مرحلة جاذبة للمستثمرين، وسيكون اللاعب الأساسي في تحديد اتجاه حركة المؤشر خلال الفترة المقبلة الأخبار في السوق، وكذلك حركة التداولات، وتغير المراكز، والعوامل الجيوسياسية وأسعار النفط.

بدوره أوضح محلل سوق الأسهم فيصل القحطاني، أن هناك عدة عوامل تحدد اتجاه الأسهم، أبرزها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وهي ذات تأثير كبير في السوق، وأسعار النفط وتدفقات الأجانب، مضيفا أن السوق تستعد لضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والصناديق الاستثمارية والاستثمارات العالمية، ما يرفع السيولة، حيث تسير في مسار إيجابي.

وذكر القحطاني أن لقطاعي البتروكيماويات والبنوك دورا كبيرا في قيادة السوق بسبب النتائج الإيجابية في الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من القوة الشرائية التي تعيش حالة من النمو المتواصل التي تعطي مؤشرا علی ارتفاع الثقة لدی المتداولين خاصة بعد النتائج الإيجابية لأغلبية الشركات القيادية.

من جهته، قال المحلل لسوق الأسهم، محمد العمران، إن الأخبار الإيجابية ترفع ثقة المستثمرين ومن أكبر محفزات سوق الأسهم، وكذلك توسع الشركات وتحسن القطاعات، موضحاً أن السوق في انتظار نمو واعد خلال الربع الأول من العام المقبل، وستشهد صعودا جيدا ومزيدا من السيولة إلی السوق، وهي من محفزات السوق الذي يطمح إلى الوصول إلى المسار الإيجابي واختراق مستويات جديدة.

فيما قال محلل سوق الأسهم حسام الغامدي، أن التراجع الأخير لمؤشر السوق أمر طبيعي بعد عمليات تجميع على أسهم منتقاة، متوقعا عودة السوق إلى الارتفاع خلال الأسبوع الجاري، والوصول إلى المسار الإيجابي واختراق مستويات جديدة.