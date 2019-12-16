الدولار دون 16 جنيهاً مصرياً للمرة الأولى منذ تعويم العملة

هبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بصورة مفاجئة في عدد من البنوك في منتصف تعاملات اليوم ليكسر حاجز الستة عشر جنيها للدولار، وهي المرة الأولى خلال العام الحالي.

وقال أبانوب مجدي محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية لدى بلتون فاينانشال، في مقابلة مع "العربية" إن التوقعات متفائلة بنمو قروض وودائع البنوك المصرية.

وأشار إلى نمو قوي في الودائع والقروض في الفترة الماضية، في العملة المحلية، مع تواصل النظرة الإيجابية بنمو أكبر بسبب زيادة معدلات تشغيل الشركات وانخفاض سعر الفائدة.

وتحدث عن نمو قروض الأفراد والشركات بمعدل 11% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وتراجع عجز الميزان التجاري حسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة فاقت 28% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي ليصل إلى 3.49 مليار دولار.

وأوضح جهاز الإحصاء أن الصادرات انخفضت بنسبة 2.7% لتصل إلى 2.37 مليار دولار في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 20% لتصل إلى 5.86 مليار دولار.

وتحدث مجدي عن معدلات ونسب الفوائد طويلة الأجل على السندات المصرية، بأنها أقل من قصيرة الأجل، متوقعاً أن تظل معدلات التضخم تحت السيطرة في المرحلة الحالية.