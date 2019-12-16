تمديد مزاد الإغلاق وفترة التداول على سعر الإغلاق 20 دقيقة

أعلنت شركة السوق المالية السعودية تداول أنها ستمدد فترة مزاد الإغلاق غداً، لتصبح عشرين دقيقة بدلاً من عشر دقائق، وكذلك تمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة.

وذلك بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة "أرامكو السعودية" إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يوم الأربعاء.

وسينضم سهم أرامكو الأربعاء أيضا إلى مؤشر TASI.

ومن المتوقع أن يكون وزنه فيه بحدود الـ8%، أخذاً في الاعتبار استثناء حصة المؤسسات الحكومية السعودية المشاركة في الاكتتاب العام. بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً،

فيما تبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً.