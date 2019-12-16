سهم أرامكو يقفز لـ 38 ريالاً والقيمة السوقية فوق تريليونَي دولار

واصل سهم أرامكو مكاسبه، الاثنين، لليوم الرابع على التوالي ليقفز بالقيمة السوقية للشركة فوق تريليونَي دولار عند المستويات السعرية الحالية.

وارتفع السهم إلى 38 ريالاً عند الإغلاق، بارتفاع 1.6% بتداولات بلغ حجمها 87.58 ألف سهم، وبقيمة 3.3 مليار ريال.

وارتفعت سوق الأسهم السعودية بقيادة أسهم القطاع المصرفي وأرامكو، بحيث زاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1% مع صعود سهمي مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني 1.9% و3.3% على التوالي.

ومن المقرر أن ينضم سهم أرامكو لمؤشرات قياسية عالمية مثل إم.إس.سي.آي وفوتسي هذا الأسبوع، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تدفقات "خاملة" من مستثمرين يتتبعون مثل تلك المؤشرات.

وأدرجت أرامكو 1.5% من أسهمها بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم في بورصة تداول بالمملكة في 11 ديسمبر في أضخم طرح عام أولي في العالم.

وارتفعت قيمة الشركة، بعد تسعيرها عند 1.7 تريليون دولار مع بداية الطرح، إلى تريليوني دولار، وهو المستوى الذي تحدث عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويعود لأرامكو الفضل في النصف تقريبا من إجمالي التداول بالسوق يوم الاثنين، إذ شملت التعاملات 87.5 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) تقريبا. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن إجمالي التداول بالبورصة السعودية بلغ 6.8 مليار ريال.

في غضون ذلك، ارتفع سهم شركة الأسمدة العربية السعودية 0.8% بعدما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2019.

وأضاف مؤشر بورصة دبي 0.3% بقيادة مكاسب 1.6% في لسهم بنك الإمارات دبي الوطني وزيادة 2.7% في سهم العربية للطيران.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.2% إذ تقدم سهم بنك أبوظبي التجاري 1.9% بينما زاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.1%.

وقال البنك إنه وسع شبكته في السعودية عبر فتح فرع في جدة.

وكان سهم أرامكو قد أنهى تداولات أمس محققاً مكاسب بنسبة 1.6%، إلى 37.4 ريال، وسط تداولات تخطت قيمتها 3 مليارات ريال.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن السعر العادل لسهم أرامكو سيكون حوالي 37 ريالاً للسهم.

موضوع يهمك واصل سهم أرامكو الوافد الجديد لسوق الأسهم السعودية، مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 15% خلال... سهم "أرامكو" يواصل مكاسبه للجلسة الثالثة ويغلق عند 37.4 ريال شركات

وأوضح أن معامل ارتباط سهم أرامكو مع أسعار النفط سيكون قوياً، وسينعكس ذلك على أداء سوق الأسهم السعودية.