"أرامكو" تضيف تريليون ريال إلى قيمتها السوقية في 3 جلسات

واصل سهم أرامكو السعودية ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، منذ إدراجه في سوق الأسهم السعودية، محققاً مكاسب سوقية بلغت 1.08 تريليون ريال "288 مليار دولار" في ثلاث جلسات، بنسبة صعود بلغت نحو 17.2% عن سعر الطرح البالغ 32 ريالاً.

ووفقاً لبيانات "تداول" ونقلتة "الاقتصادية"، فإن المكاسب السوقية للسهم في جلسة أمس بلغت 120 مليار ريال، فيما كان السهم حقق مكاسب سوقية في ثاني جلسة له بنحو 320 مليار ريال ونحو 640 مليار ريال في الجلسة الأولى.

وأغلق سهم "أرامكو" خلال جلسة أمس عند مستوى 37.4 ريال، بذلك تبلغ القيمة السوقية لشركة أرامكو 1.99 تريليون دولار أو ما يعادل 7.48 تريليون ريال.

وكان سهم الشركة سجل أعلى مستوى له عند 38.70 ريال خلال جلسة الخميس الماضي، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حينها 2.06 تريليون دولار.

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واستقرت قيمة التداول على أسهم شركة أرامكو خلال جلسة أمس عند ثلاثة مليارات ريال لتستحوذ على نحو 53% من قيمة تداولات السوق الرئيسة التي بلغت 5.7 مليار ريال.

واتسمت التداولات على سهم "أرامكو" خلال جلسة أمس بالهدوء والتذبذب في نطاق ضيق، مقارنة بجلسة الخميس الماضي التي بلغت التداولات حينها نحو 15.8 مليار ريال وبنطاق تذبذب كبير.

وبحسب بيانات "تداول"، فإن نحو 60% من الصفقات التي نفذت على سهم "أرامكو" خلال جلسة أمس تتجاوز مليون ريال للصفقة الواحدة، ما يعكس رغبة المؤسسات أو الأفراد في زيادة حصصهم بعد تخصيص الاكتتاب.

وذكرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أمس أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق، تزامناً مع بدء الانضمام السريع لشركة "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي MSCI للأسواق الناشئة يوم الأربعاء المقبل، بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء الموافق 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

ومن المتوقع أن تنضم شركة أرامكو إلى حساب المؤشر العام "تاسي" ومؤشر قطاع الطاقة، بحسب منهجية "السوق المالية السعودية" من بداية تداولات جلسة الأربعاء المقبل.