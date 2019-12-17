إطلاق مؤشر الإمارات لحوكمة الشركات المدرجة قريباً

كشف الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، الدكتور أشرف جمال الدين، عن بدء مرحلة التجارب على مؤشر الإمارات لحوكمة الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المحلية، تمهيداً للحصول على الموافقات النهائية عليه من الجهات التنظيمية في الدولة.

وقال إنه تم الاتفاق مع الجهات المشاركة والتي تضم كلاً من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقَيْ دبي وأبوظبي الماليين ومؤسسة "ستاندرد آند بورز" على إطلاق المؤشر بنهاية الربع الأول من 2020، وتقوم فكرة المؤشر على تقييم الشركات البالغ عددها 130 شركة في السوقين، من خلال المعلومات التي تفصح عنها باستخدام نحو 200 متغير متعارف عليها دولياً تغطي مجالات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويأتي إطلاق المؤشر الأول من نوعه محلياً في توقيت بالغ الأهمية مع اهتمام الدولة بالحوكمة بشكل عام وبرفع مستوى حوكمة الشركات المدرجة التي لا يلتزم بعضها مثل البنوك بإعلان تقرير الحوكمة، حسب تعليمات الهيئة، ولجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التداول في البورصة.

وأوضح أنه تم اعتماد عدة معايير تدخل في حساب المؤشر، وهي: هيكل الملكية، وحقوق المساهمين، والبيانات المالية، والمعلومات التشغيلية، ومبادئ وآليات عمل مجالس الإدارة، ومبادئ الشفافية والإفصاح، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.