سهم أرامكو على عتبة الأسواق الناشئة بتداولات 4.4 مليار ريال

أغلقت سوق الأسهم السعودية مرتفعة يوم الثلاثاء بدعم من مكاسب حققها القطاع المالي، فارتفع المؤشر الرئيسي 0.7% إلى مستوى 8,197.39 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 8.4 مليار ريال كان حوالي نصفها تداولات على سهم عملاق النفط أرامكو.

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ونزل سهم أرامكو السعودية 0.66% ليغلق عند 37.75 ريال منهيا مكاسب سجلها على مدى 4 جلسات، وينضم سهم أرامكو إلى مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة نهاية جلسة الثلاثاء وبداية جلسة الأربعاء.

ومن المتوقع أن يكون وزن سهم أرامكو في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بحدود 8% من وزن المؤشر السعودي "تاسي" أخذا في الاعتبار استثناء حصة المؤسسات الحكومية السعودية المشاركة في الاكتتاب العام.

وبلغت قيمة تداولات سهم أرامكو في جلسة اليوم الثلاثاء حوالي 4.45 مليار ريال، بحجم 117.9 مليون سهم، وبعدد صفقات 48.9 ألف صفقة، وبمتوسط 2400 سهم للصفقة الواحدة، وهي تتضمن تدفق السيولة ضمن الأسواق الناشئة.

وأدرجت أرامكو 1.5% من أسهمها بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم في بورصة تداول في الحادي عشر من الشهر الجاري في أكبر طرح عام أولي في العالم.

وارتفعت قيمة الشركة، بعد تسعيرها عند 1.7 تريليون دولار مع بداية الطرح، إلى أكثر من تريليوني دولار، وهو المستوى الذي تحدث عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة سابقة مع "العربية" إن السعر العادل لسهم أرامكو سيكون حوالي 37 ريالاً للسهم.

وعلى صعيد القطاع المالي السعودي، صعد سهم مصرف الراجحي 0.9% وكسب سهم البنك الأهلي التجاري 1.4%.

ويوم الاثنين، قرر كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري إنهاء محادثات اندماج أولية حسبما ذكرا في بيانين منفصلين للبورصة. وهبط سهم بنك الرياض 3.2%.

وقفز سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) 4.4% وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2017 بعد أن وقعت الشركة عقدا مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوريد مياه محلاة من المحطات العائمة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.8% ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي. وأضاف سهم بنك دبي الإسلامي 1.1% وارتفع سهم إعمار العقارية 1.3%. وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.4% وارتفع سهم مجموعة اتصالات 0.9% وتقدم سهم بنك أبوظبي التجاري 2.2%.