غولدمان ساكس: لم ننفذ أي عمليات استقرار سعري على أسهم "أرامكو"

أصدرت غولدمان ساكس العربية السعودية، إعلانها الثالث، بصفتها مدير الاستقرار السعري، في ما يخص الطرح العام الأولي من أسهم "أرامكو"، عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بـ3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء.

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وأكدت "غولدمان ساكس العربية السعودية" أنه حتى تاريخ الإعلان (اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019) لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري، مشيرة إلى احتمالية القيام بعملية الاستقرار السعري، وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 يناير 2020 (بنهاية يوم العمل).

ويشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 بـ"مدة الاستقرار السعري".

أداء الأسهم السعودية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً بنسبة 0.53% وبمقدار 44.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8389.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، والشرقية للتنمية، والكابلات السعودية، والأسماك، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وأنعام القابضة، وعناية، وإتحاد الخليج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.88%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، واللجين، وأنعام القابضة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، واللجين، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 273.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7179.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

وأدرجت أرامكو 1.5% من أسهمها بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم في بورصة تداول في الحادي عشر من الشهر الجاري في أكبر طرح عام أولي في العالم.

وارتفعت قيمة الشركة، بعد تسعيرها عند 1.7 تريليون دولار مع بداية الطرح، إلى أكثر من تريليوني دولار، وهو المستوى الذي تحدث عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.