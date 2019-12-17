قيم مفاجئة مرتفعة بتداولات الأسهم الإماراتية

أكدت مديرة قسم المؤسسات في ضمان للأوراق المالية، ماري سالم، أن النشاط الإيجابي للمستثمرين في أسواق الأسهم الإماراتية، لا يمكن تلخيصه بسبب واحد، موضحة أن العديد من المتداولين يقتنصون الفرص مع نتائج نهاية العام الحالي.

وقالت سالم في مقابلة مع "العربية" إن المستثمرين في المنطقة بعد الانتهاء من اكتتاب أرامكو السعودية، أصبحت لديهم الفرصة متاحة للعودة إلى ضخ السيولة في الأسواق المحلية.

وأشارت إلى تأثير العوامل الجيوسياسية على أسواق الأسهم، بجانب تأثير غير إيجابي للقطاع العقاري على أسواق الأسهم في العام الماضي.

كما أشارت إلى اندماجات واستحواذات وقرارات حكومية كانت تتجه باتجاه تحريك أسواق الأسهم، و"ليس لدينا انعكاس سلبي في الفترة الماضية، وهذا يعزز آمال العام المقبل، بناء على التفاؤل بإكسبو دبي 2020 إضافة إلى اندماجات مهمة، منحت إيجابية بخاصة في القطاع المصرفي".

وعبرت عن الأمل بأن يكون القطاع العقاري، هو المحفز الأكبر، لأنه مقيم بطريقة تخضع لتأثير السوق، وستكون عملية إعادة التقييم لاحقاً مصدراً كامناً مهماً لدعم الشركات وأداء أسهمها.

وانتعشت الأسهم العقارية المدرجة بسوق دبي المالي خلال تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، بعد أن أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عزمها إطلاق مؤشر لبيع العقارات في مناطق التملك الحر للأجانب نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وجاءت أبرز الارتفاعات العقارية على سهم أرابتك الصاعد بنسبة 3.68% بسعر 1.41 درهم، عبر تداول 10.59 مليون سهم، بقيمة 14.83 مليون درهم، من خلال تنفيذ 206 صفقات.

واستقطب سهم ديار 341 صفقة على حجم تعاملات 40.94 مليون سهم هي الأكبر من بين تداولات السوق كافة بنسبة استحواذ 33%، بقيمة 15.37 مليون درهم، ليصعد بنسبة 3.31% إلى 0.375 درهم.