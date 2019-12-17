"بريكست بلا اتفاق" إلى الواجهة مجددا.. والإسترليني يهوي

هوى الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خروجا بدون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الطاولة.

وفي أجرأ خطوة منذ فوزه بأغلبية في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي، سيستخدم جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد عام 2020.

وقال مسؤول حكومي كبير اليوم الثلاثاء "بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد".



وهبط الإسترليني 1.5% إلى 1.3127 دولار، موسعا خسائره منذ يوم الجمعة إلى 2.8% عندما سجل أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2018 عقب فوز جونسون في الانتخابات.



وتتجه العملة البريطانية إلى تسجيل أكبر خسارة ليوم واحد أمام الدولار الأميركي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018 .



وهبط الإسترليني 1.58% مقابل العملة الأوروبية إلى 84.88 بنس لليورو.