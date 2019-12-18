2.5 مليار دولار تدفقات أجنبية لبورصة الكويت منذ يونيو 2018

توقع عبداللطيف العبدالرزاق، مدير في إدارة التداول لدى NBK Capital دخول أموال بقيمة 3 مليارات دولار إلى السوق الكويتية من صناديق غير نشطة، وذلك عند ترقية السوق إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، المتوقع اتخاذ قرار في شأنها، اليوم الأربعاء.

وقال العبدالرزاق في مقابلة مع "العربية" إن سوق الكويت للأرواق المالية، تلقت تدفقات منذ يونيو 2018 بحوالي 2.5 مليار دولار تتمثل في 1.6 مليار دولار من الأموال التي تتبع مؤشرات "فوتسي راسل"، وحوالي 900 مليون دولار أخرى من الاستثمارات التي تتبع مؤشرات "إم.أس.سي.آي".

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كما توقع أن يزيد وزن سوق الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على 0.6% في حال إتمام الترقية ما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى 3 مليارات دولار.

وشهدت سوق الكويت للأوراق المالية، جراء انضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، تدفقات بقيمة تراوحت بين 950 مليون دولار و1.1 مليار دولار.

كما تلقت الكويت نحو 300 مليون دولار إضافية في مارس 2019 من التدفقات غير النشطة المرتبطة بمؤشر فوتسي، بسبب إلغاء سقف ملكية الأجانب في البنوك الكويتية.

وبعد انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، أعلنت ستاندرد آند بورز عن عزمها على ترقية الكويت في ديسمبر 2018، لتدخل البورصة الكويتية إلى المؤشرات الرئيسية العالمية بتصنيف الأسواق الناشئة في سبتمبر 2019.

وستتخذ MSCI قرارا نهائيا في شأن ترقية الكويت هذا الأسبوع، بعد أن وضعت شرطين في يونيو الماضي لإتمام الترقية، وهما توفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل حسابات الاستثمار قبل نوفمبر 2019.

وفي حال صدور إعلان الترقية، سيتم إدراج الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو 2020.