سهم أرامكو ينهي الجلسة بتداول 2.5 مليار ريال

أغلق سهم عملاق النفط أرامكو السعودية، جلسة الأربعاء متراجعاً 2.78% إلى 36.7 ريال، بقيمة تداولات بلغت 2.56 مليار ريال، وبحجم صفقات 44.8 ألف صفقة، لعدد 69.2 مليون سهم، بمعدل 1546 سهما للصفقة الواحدة.

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وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة اليوم مرتفعاً 0.68% أو بمقدار 56 نقطة إلى 8253.43 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، وجدوى ريت السعودية، ودور، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وولاء، ومجموعة صافولا، والمملكة، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.78%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وبترو رابع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك والإنماء، وبترو رابغ الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 6599.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1073 صفقة.

دخول أرامكو للأسواق الناشئة

ومن المقدر أن يكون وزن سهم أرامكو بحدود 6% لمؤشر "إم.أس.سي.آي السعودية".

ومع دخول السهم لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فإنه سيجرى استثناء حصة المؤسسات الحكومية السعودية المشاركة في الاكتتاب العام، واستثناء حصة الأفراد الذين سيحتفظون بالسهم لمدة 6 أشهر للحصول على الأسهم المجانية.

وبالتالي فقد يبلغ وزن سهم أرامكو في المؤشر الكلي MSCI للأسواق الناشئة حوالي 0.16%.

ترقب توزيعات أرباح

وقال ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻀﺎﺀ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺛﺎﻣﺮ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ، إن سهم أرامكو يتحرك إيجابياً في السوق، على الرغم من عدم احتساب حصة الأفراد المكتتبين السعوديين الذين ينتظرون الأسهم المجانية، من ضمن حركة التداول الحر على مؤشرات "إم.أس.سي.آي".

وأفاد السعيد ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.نت" بأن المستثمرين، ينتظرون أولى الإعلانات عن التوزيعات وربما تكون هناك توزيعات مرحلية متوقعة من أرامكو ستؤثر إيجاباً على السهم، وهذا القرار يعود لمجلس إدارة الشركة.

وبسؤاله عن علاقة تداول السهم، مع توقعات أسعار النفط قال السعيد إنه "من المبكر عكس هذا الأثر، فالسهم جديد، ولم يعتد المتداولون في سوق الأسهم السعودية، على هذه العلاقة الترابطية مع سعر النفط".

وكانت قيمة تداولات سهم أرامكو بلغت في نهاية جلسة أمس الثلاثاء حوالي 4.45 مليار ريال، بحجم 117.9 مليون سهم، وبعدد صفقات 48.9 ألف صفقة، وبمتوسط 2400 سهم للصفقة الواحدة، وهي تتضمن تدفق السيولة ضمن الأسواق الناشئة.

وأدرجت أرامكو 1.5% من أسهمها بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم في بورصة تداول في الحادي عشر من الشهر الجاري في أكبر طرح عام أولي في العالم.

وارتفعت قيمة الشركة، بعد تسعيرها عند 1.7 تريليون دولار مع بداية الطرح، إلى أكثر من تريليوني دولار، وهو المستوى الذي تحدث عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.