"ميدغلف" تعتزم استخدام 120 مليون ريال لإطفاء 50% من الخسائر

وافق مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) في اجتماع له الأربعاء على استخدام 82% من الاحتياطي النظامي للشركة لخفض الخسائر المتراكمة بنسبة 47.4%.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة السعودية "تداول"، إنها ستستخدم 120 مليون ريال من الاحتياطي النظامي البالغ 146.135 مليون ريال، بهدف تغطية خسائر الشركة.

وأوضحت أن هذا الإجراء سيقلص حجم الخسائر المتراكمة للشركة من 253.03 مليون ريال ما يمثل 31.63% من رأسمال الشركة إلى 133.03 مليون ريال ما يمثل 16.63% من رأسمال الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تسجيلها أرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 5.27 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 79.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأصدرت محكمة سعودية حكما، في أغسطس الماضي، لصالح الشركة ضد رئيسها التنفيذي التي ألزمته بدفع مبلغا قيمته 152.697 مليونه ريال، بسبب حصوله على أموال دون وجه حق، والتعويض عن الخسائر التي لحقت بالشركة بسبب تصرفاته الضارة.