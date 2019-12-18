30 مليار دولار من الأصول تحت إدارة سوق أبوظبي العالمي

أكد ستيفن بارنيت - المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي أن المنصة تدير حالياً ما قيمته 30 مليار دولار من الأصول.

وأضاف في لقاء مع "العربية" على هامش فعاليات منتدى "سالت" "أنه تم تأسيس سوق أبو ظبي العالمي لدعم نمو إدارة الصناديق في أبوظبي، ليصبح المنصة التي يستخدمها اللاعبون المحليون والعالميون لتنمية الاستثمارات في هذه المنطقة، جزء من الرؤية أن أبوظبي صدرت استهلاك الخدمات المالية إلى الخارج لسنوات عدة، نريد أن نوفر الفرصة لتوطين استهلاك الخدمات المالية. فبدلاً من إدارة صندوق في لندن أو لوكسمبورغ أو سنغافورة، يمكن للأشخاص إدارة هذا الصندوق من أبوظبي، هذه هي رؤيتنا، وحتى الآن حققنا نجاحاً كبيراً، إذ أطلقنا أعمالنا في 2015 وشهدنا نمواً هائلاً ، وشريحة واسعة من مديري الصناديق المحليين والعالميين ينضمون إلى سوق أبوظبي العالمي، لدينا ما قيمته 30 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة، بمختلف أنواعها ونسعى للمزيد من التقدم".

وأضاف خلال اللقاء "نحن نشجع الابتكار بصورة عامة وإحدى الطرق لدعم الابتكار هي تأسيس أول إطار تشريعي لصناديق رأس المال المغامر في المنطقة، بذلنا جهدا كبيرا لإيجاد طرق لدعم تأسيس ونمو هذه الصناديق، وهذا استكمل من خلال عمل حكومة أبوظبي ومن خلال صندوق خدان 21 الذي يربط المستثمرين برواد الأعمال".

وتابع "نرى أشخاصاً اليوم يستخدمون سوق أبوظبي العالمي كمنصة للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق لدينا مكتب إقليمي في الصين وهذا يعطي فرصة لاستخدام البنية التحتية الموازية لمبادرة الحزام والطريق للمشاركة في الاستثمارات مع الصين وأبو ظبي في أفريقيا، يوجد العديد من الفرص الاستثمارية هناك، نرى توجه الاستثمارات في منتجات مبتكرة مثل الأصول التقنية، ولكن يبقى دائماً الاستثمار الرئيسي في هذه المنطقة هي الأصول العقارية لذا قمنا بالابتكار في هذا المجال كذلك، قمنا بتأسيس REED أول منصة خاصة للمستثمرين في العقار الذين لايرغبون للجوء إلى الأسواق المدرجة".