جنون "بتكوين" يقودها لمكاسب صاروخية في 10 ساعات

خلال 10 ساعات فقط، تحولت العملات الرقمية من خسائر قاسية إلى مكاسب صاروخية، قفزت خلالها العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية بما يقرب من 10%.

وخلال تعاملات أمس، الأربعاء، واصلت العملات الإلكترونية خسائرها لتسجل "بتكوين" أدنى مستوى في 7 أشهر. كما تخلت العملة الإلكترونية الأكبر من حيث القيمة السوقية عن مستوى 7 آلاف دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تصريحات لـشركة "تشايناليز" تشير إلى أنه من المحتمل أن تظل العملة تحت الضغط مع تمتع سارقي عملات بقيمة ملياري دولار بحرية في التصرف.

ومنذ بداية العام الجاري، فقدت البيتكوين نحو 50% من ذروتها في العام الجاري المسجلة في يونيو الماضي، مع اتخاذ السلطات الصينية العديد من الإجراءات ضد منصات تداول العملات الرقمية.

وتشير الأرقام إلى أن العملات الرقمية ربحت نحو 13.7 مليار دولار خلال الساعات الماضية، مسجلة نسبة ارتفاع تقدر بنحو 7.72%، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من 177.3 مليار دولار في تعاملات مساء أمس الأربعاء، لتسجل صباح تعاملات اليوم الخميس مستوى 191 مليار دولار.

وربحت أكبر 5 عملات رقمية نحو 105 مليارات دولار، مستحوذة على أكثر من 75% من إجمالي مكاسب العملات الرقمية.

وقفزت عملة "بتكوين" بنسبة 9.44% رابحة نحو 620 دولاراً بعدما ارتفعت قيمتها من 6565 دولاراً إلى نحو 7185 دولاراً. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 7.8% رابحة نحو 9.4 مليار دولار، بعدما ارتفعت من 120.7 مليار دولار أمس إلى 130.1 مليار دولار في تعاملات صباح الخميس لتستحوذ بذلك على أكثر من 68% من إجمالي المكاسب التي حققتها العملات الرقمية خلال الساعات الماضية.

وصعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 7.5% رابحة نحو 9 دولارات، بعدما ارتفع سعرها من 120 دولاراً في تعاملات مساء أمس، إلى نحو 129 دولاراً في تعاملات صباح الخميس. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة تقترب من 5% رابحة نحو 0.6 مليار دولار.

وارتفعت عملة "إكس ريبل" بنسبة 6.7% رابحة نحو 0.12 دولار، بعدما ارتفع سعرها من 0.179 دولار إلى نحو 0.191 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 3.8% رابحة نحو 0.3 مليار دولار، ذلك بعدما ارتفعت من مستوى 7.9 مليار دولار في تعاملات أمس إلى مستوى 8.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الخميس.

فيما استقرت عملة "تيذر" في المركز الرابع عند مستوى 1.01 دولار بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 4.1 مليار دولار.

في المركز الخامس حلت عملة "بتكوين كاش" والتي ارتفعت بنسبة 7.5% رابحة نحو 13 دولاراً، وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 173 دولاراً في تعاملات أمس إلى نحو 186 دولاراً في تعاملات صباح اليوم الخميس. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 6.25% رابحة نحو 0.2 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 3.2 مليار دولار إلى نحو 3.4 مليار دولار.