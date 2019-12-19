صعود طفيف للدولار رغم قرار مساءلة ترمب

ارتفع الدولار على نحو طفيف، اليوم الخميس، رغم قرار مساءلة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعدما صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأميركي بالموافقة على مساءلة ترمب.

وارتفع الدولار على نحو طفيف مقابل الين الياباني إلى 109.56 ين. ووصل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، عند 97.347 ليظل مقترباً من أعلى مستوى في 6 أيام عند 97.475 الذي لامسه أمس الأربعاء.

وعلى صعيد آخر، ظل الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطاً بفعل تجدد المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ووصل في أحدث تعاملات اليوم إلى 1.3081 دولار بعدما تراجع بنحو 2% في يومين.

وارتفع الدولار الأسترالي ليجري تداوله مقابل 0.6883 دولار أميركي بعد بيانات قوية للوظائف أشارت إلى أن سوق العمل الأسترالية قد تكون بها حركة كافية تقلل الحاجة للمزيد من الخفض في سعر الفائدة. وسجل في أحدث تداولات اليوم 0.6878 دولار أميركي.

وفي نيوزيلندا، دفعت بيانات نمو اقتصادي أفضل من المتوقع في الربع الثالث الدولار النيوزيلاندي للصعود من أدنى مستوى خلال أسبوع عند 0.6592 دولار أميركي.

وتماسك اليورو بالقرب من المستوى المنخفض الذي بلغه أمس الأربعاء عند 1.1109 دولار، متجاهلاً مسحاً كانت نتائجه أفضل من المتوقع لثقة الشركات الألمانية، وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1126 دولار.