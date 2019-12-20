بعد خسائر دامية.. مكاسب أسبوعية قياسية للأسهم المصرية

بعد سلسلة خسائر دامية ومتواصلة، تمكنت البورصة المصرية من الانتقال إلى المربع الأخضر مع تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة وقياسية مقارنة بالخسائر الأسبوعية التي تكبدتها خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه المكاسب بدعم قوي من قبل المستثمرين الأجانب الذين يواصلون الشراء، مقابل مبيعات طفيفة للمستثمرين العرب والمصريين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 14.4 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.09%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 686.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 701 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 3.58% بعدما أضاف نحو 479 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً من مستوى 13358 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 13837 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.73% مضيفاً نحو 9 نقاط بعدما صعد من مستوى 520 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 529 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي ارتفع بنسبة 2.42% مضيفاً نحو 33 نقطة بعدما أنهى جلسة أمس الخميس عند مستوى 1393 نقطة مقابل نحو 1360 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي.

وخلال تعاملات أمس الخميس، استفاد المؤشر الرئيسي من القفزة الكبيرة التي حققها سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بالسوقي ، والذي ارتفع بنسبة 1.68% عند مستوى 81.75 جنيه، بقيمة تداول بلغت 372.11 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بنحو 186.7 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 179.58 مليون جنيه و 7.14 مليون جنيه على التوالي. وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة عند مستوى 701 مليار جنيه رابحاً نحو 300 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها، بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، وذلك بناء على أسعار إغلاق الخميس، وضمت القائمة نحو 57 شركة.