مصدر: آندرو بيلي محافظاً للمركزي البريطاني خلفاً لكارني

قال مصدر مطلع إنه سيتم تعيين آندرو بيلي، النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا المركزي محافظاً جديداً للبنك.



وعمل بيلي (60 عاماً) على مدى 30 عاماً في البنك المركزي قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى عمله الحالي كرئيس تنفيذي لهيئة مراقبة السلوك المالي في البلاد.



وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت في وقت سابق، الخميس، أن بيلي سيتولى المنصب، وقالت إن من المتوقع أن يعلن وزير المالية، ساجد جاويد، غداً الجمعة اسم المحافظ الجديد خلفاً لمارك كارني.

وقالت فايننشال تايمز إن مينوش شفيق، وهي نائب آخر لمحافظ البنك، لم تعد في السباق ولا شريتي فاديرا رئيسة بنك سانتاندير

المملكة المتحدة أو كيفين وارش صانع السياسات السابق بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقالت الصحيفة إن من المعتقد أن جيرارد ليونس، المستشار الاقتصادي السابق لبوريس جونسون عندما كان رئيس بلدية لندن، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، لا يستوفي متطلبات الوظيفة لكنه مازال يملك فرصة ضئيلة.



وامتنع متحدث باسم وزارة المالية البريطانية عن التعليق.



وأجَّلت بريطانيا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي منذ العام الماضي مع تركيز البلاد على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.