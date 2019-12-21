توزيعات أرباح بورصة مصر تقفز 16% لـ 23.4 مليار جنيه

قفز إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة المصرية بنسية تتجاوز 16% خلال العام الجاري، مقارنة بالأرقام المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فقد بلغ إجمالي قيمة توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، نحو 1.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة توزيعات الشركات منذ بداية العام 2019 وحتى الآن إلى نحو 23.4 مليار جنيه.

ومقارنة بإجمالي قيمة الأرباح النقدية التي تم توزيعها خلال نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفعت من نحو 20.1 مليار جنيه إلى 23.4 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه تعادل زيادة نسبتها 16.41%.

وخلال الأسبوع الماضي، وزعت 3 شركات مدرجة بالبورصة المصرية وهي مطاحن شرق الدلتا، وشركة المهندس للتأمين، والشركة العربية للأسمنت، كوبونات بقيمة 14 جنيه، و 0.9 جنيه، و 0.47 جنيه، على التوالي.

وتشير بيانات البورصة المصرية إلى أنه خلال شهر يناير من العام الحالي تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين في الشركات المدرجة بالسوق المصرية بقيمة 616 مليون جنيه، ثم ارتفعت القيمة إلى نحو 2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي.

وفي شهر إبريل الماضي تم توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.7 مليار جنيه، وتراجعت قيمة التوزيعات قليلاً في شهر مايو الماضي لتسجل نحو 4.95 مليار جنيه، ثم هوت في شهر يونيو الماضي لتسجل نحو 863 مليون جنيه.

وفي يوليو الماضي بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية نحو 769 مليون جنيه، وواصلت الهبوط لتسجل أدنى توزيعات شهرية في أغسطس عندما بلغت نحو 100 مليون جنيه. ثم عاودت الارتفاع لتسجل في شهر سبتمبر الماضي نحو 228 مليون جنيه.

وعادت توزيعات الأرباح لتقفز متجاوزة مستوى المليار جنيه في شهر أكتوبر الماضي عندما تم توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.706 مليار جنيه، وواصلت الارتفاع خلال شهر نوفمبر الماضي لتسجل نحو 2.964 مليار جنيه، لكنها تراجعت خلال شهر ديسمبر الجاري لتسجل نحو 1.9 مليار جنيه.

في المقابل وخلال العام 2018 فقد تم توزيع أرباح نقدية بقيمة 20.1 مليار جنيه، نها 103 مليون جنيه خلال شهر يناير من العام 2018، ثم 2.063 مليار جنيه خلال شهر مارس، و 5.990 مليار جنيه خلال شهر أبريل، ثم 4394 مليون جنيه خلال شهر مايو، و 5218 مليون جنيه خلال شهر يونيو.

وفي شهر يوليو من العام 2018 تم توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.309 مليار جنيه، و 7.231 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.