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مستويات قياسية مرتفعة للأسهم الأميركية بدعم ملف التجارة

المصدر: نيويورك - رويترز
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عاودت الأسهم الأميركية تسجيل مستويات إغلاق قياسية مرتفعة، وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكاسبه الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ أوائل سبتمبر.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت البيانات الأميركية زيادة في إنفاق المستهلكين واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال التقدم صوب إنهاء حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 77.59 نقطة بما يعادل 0.27% ليصل إلى 28454.55 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 18.82 نقطة أو 0.49% مسجلاً 3221.19 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 37.74 نقطة أو 0.42% إلى 8924.96 نقطة.

كلمات دالّة

#ستاندر اند بورز, #موديز

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