الإمارات.. توصية بإنشاء جهاز موحد لمقاصة الأوراق المالية

أوصت اللجنة الاستشارية لأسواق رأس المال في الإمارات، خلال اجتماعها برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، بإنشاء جهة موحدة للتقاص المركزي على مستوى دولة الإمارات.

وأفادت الهيئة في بيان نشرته صحيفة الإمارات اليوم، بأن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور المهمة والمتعلقة بجوانب المقاصة المركزية، وصانع السوق والمؤسسات ذاتية التنظيم، والشمول والتثقيف المالي والاستفادة من صناديق التقاعد، إضافة إلى تطوير صناعة إدارة الأصول.

وأسفرت المناقشات عن التوصل إلى مجموعة من التوجيهات والتوصيات الرامية إلى تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية لتضاهي أفضل المعايير الدولية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو الأسواق المالية بالدولة وبورصة دبي للذهب والسلع والهيئات المناظرة بالمناطق الحرة والوسطاء وممثلو صناديق الاستثمار.