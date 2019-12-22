عملتان عربيتان بين الأفضل أداء عالميا في 2019

حل الجنيه المصري في المرتبة الثانية عالمياً بين قائمة العملات الأفضل أداء خلال العام الجاري، متساوياً مع الروبل الروسي، وفقا لإحصائيات نشرتها بلومبرغ بزنيس.

وأوضحت البيانات أن العملة الأوكرانية "هريفنا"، جاءت في المركز الأول بعد صعودها بنسبة 19%، فيما حل الروبل الروسي والجنيه المصري في المرتبة الثانية بعد تحقيقهما نسبة ارتفاع جاوزت 10%.

وزادت موارد البلاد من العملات الأجنبية خاصة خلال العام الجاري، ووصل احتياطي النقدي الأجنبي في البلاد بنهاية نوفمبر الماضي إلى 45.35 مليار دولار. وقفزت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 28% لتسجل نحو 12.6 مليار دولار في السنة المالية 2018/ 2019، مقابل 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل دخل السياحة المصرية في العام المالي الحالي 2019/2020 إلى 16.5 مليار دولار.

وحل في المرتبة الثالثة البات التايلندي، ثم الشيكل، والكولن الكوستاريكي. وجاء الدينار التونسي في المرتبة السادسة عالميا، بعد أن ارتفع في حدود 7%، تلاه الدولار الكندي، والبيسو المكسيكي، والبيسو الفلبيني.